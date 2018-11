Klimmen en klauteren tijdens Neptunusrun

Gudrun Steen

12 november 2018

13u13 0

In Oostende namen om en bij de 2000 mensen deel aan de Neptunus Run. Het was het sluitstuk van de KBC Spartacus Series. Het parcours was uitdagend. Verspreid over tien kilometer moesten de deelnemers twintig hindernissen overbruggen. Klimmen, klauteren, door het zand kruipen en door het water hossen, het hoorde er allemaal bij. Greg Broeckmans van de organisatie Golazo Sports is tevreden. “Ruim 2000 mensen gingen de uitdaging aan. Ze startten in groepjes in bootjes wat de samenhorigheidsgevoel versterkte. We hadden geluk met het mooie herfstweer. Een kleine 800 mensen deden aan de zes evenementen van KBC Spartacus Series mee.”