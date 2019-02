Kleinste schooltje van Oostende sluit eind juni definitief, kleuters verhuizen naar Sint-Lodewijksschool Leen Belpaeme

15 februari 2019

16u48 5 Oostende Het schoolbestuur van basisonderwijs Zeebries vzw, waartoe ook de St.-Lodewijksschool met haar wijkafdeling Mariaschool behoort, heeft beslist om volgend schooljaar de Mariaschool niet meer te openen. De 38 kleuters en hun twee juffen worden vanaf september 2019 met open armen onthaald in de hoofdschool op 500 meter van de huidige locatie.

Door de lange geschiedenis van de Mariaschool is de beslissing een emotioneel moment voor de twee leerkrachten die er al zo lang werken. “Het is een logische keuze, maar het is moeilijk voor wie betrokken is”, vertelt directeur Alexandra Vercuysse. “We konden op dit moment niet anders. Een wijkschooltje met 38 kleuters en twee leerkrachten, vlakbij de hoofdschool, is niet meer te verantwoorden. We willen de kwaliteit van ons onderwijs optimaliseren en tevens de twee juffen ondersteuning bieden met ons zorgteam. Zij moesten tot nu toe zo goed als alles alleen moesten doen.”

Warm welkom

De kleuters maakten na hun doortocht in de Mariaschool sowieso al de overstap naar de Sint-Lodewijksschool voor het eerste leerjaar. “Nu moeten ze al vroeger naar de overkant van het Kennedyrondpunt. De huidige kleuters uit de eerste en tweede klas gaan volgend schooljaar over in een graadklas tweede/derde kleuterklas met hun eigen juf Katrien. Hiervoor richten we een leegstaand klaslokaal in de hoofdafdeling in de Guido Gezellestraat in. Met de ouders van de peuters gaat de school in de komende weken in overleg om tot een goede oplossing te komen. Maar ook zij krijgen zeker een warm welkom in de hoofdafdeling. Ook juf Nele wordt opgenomen in het team zonder dat een andere leerkracht hiervoor moet wijken”, vertelt de directeur nog.

Oostende Sinds 1937

De Mariaschool in de Gistelsesteenweg, rechtover de kantoren van TUI, kent al een lange geschiedenis. In 1937 bouwt het klooster van Rumbeke een schooltje met twee klaslokalen op de Meiboom op een boogscheut van de Sint-Lodewijksschool. Het zijn de zusters Faustina en Bernardine die de verantwoordelijkheid over het Mariaschooltje dragen. In 1945 liet Moeder Fabiana de klaslokalen optrekken. Er waren nu twee kleuterklassen en twee lagere klassen. In 1991 start juf Katrien Seys in de Mariaschool en zal vele jaren de graadkleuterklas tweede/derde onder haar hoede nemen. In 2001 ruilt juf Nele Dobbelaere de hoofdafdeling voor de Mariaschool in. Zij is er al die tijd de gemotiveerde juf voor de graadkleuterklas peuter/1ste kleuter en wordt momenteel vervangen door Michelle Nuijttens.