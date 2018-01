Klein Komitee serveert 'E piente vers bloed' 26 januari 2018

02u43 0 Oostende De folkrockers van Klein Komitee staan zaterdag op Chambres d'O en brengen voor het eerst sinds 2013 een nieuw album uit.

Na 'Aj't geweten' lanceren Dieter Dubron, Arne en Karen Speltincx, Matthias Debusschere, Jeroen Baert en Ace Zec 'E piente vers bloed'. Het album werd opgenomen in studio's Number Nine in Gent en Oceanside in Oostende. De band trad eerder al op tijdens Leffingeleuren en stond in het voorprogramma van Flip Kowlier. "We blijven Oostende trouw: alle nummers zingen we in ons dialect", vertellen Dieter en Arne. "Oostends klinkt voor ons heel natuurlijk, maar is bovenal leuk om te brengen. 'E piente vers bloed' is een oud Oostends gezegde en verwijst naar het vinden van een nieuwe adem en het krijgen van een energieboost." Klein Komitee presenteert tien puntgave nummers, waaronder stevige meezingers en melodieuze songs met een knipoog naar Mumford & Sons. "We willen de luisteraars 'feelgood' bezorgen. Toch hebben we ook enkele kritische songs, over politiek of de veranderingen in de Langestraat." Klein Komitee rekent voor sommige nummers ook op haar 'vintenkoor' met Tim Corbisier, Sam Christiaens, Kenny Coucke, Bob Maertens en Bram Keirsebilck. 'E pinte vers bloed' kost 12 euro en is verkrijgbaar bij Compact Center, De Grote Post, Manuscript, Ferm en Carré Bros. Tickets en info voor het optreden via Facebook 'Klein Komitee'. (TVA)