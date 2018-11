Kledingzaak vol rook door defecte lamp 27 november 2018

02u24 0

In de kledingwinkel CoolCat in de Kapellestraat in Oostende is gisterenmiddag rond 13 uur brand uitgebroken. Na een kortsluiting aan een lamp ontstond er plots veel rook. Het personeel en de twee klanten gingen onmiddellijk naar buiten. De brandweer was vrij snel ter plaatse en demonteerde de lamp om de brand te stoppen. Nadien werd de zaak nog gecontroleerd en verlucht. Brandschade is er niet, maar de economische schade is wel groot aangezien de rook in de kledij hangt. De zaak bleef gisteren de hele dag gesloten. (BBO)