Kledingzaak Massimo Dutti sluit na nog geen 6 jaar 24 januari 2018

Kledingzaak Massimo Dutti, op de hoek van de Adolf Buylstraat en Hertstraat, sluit eind deze maand de deuren.





Het filiaal opende in Oostende in april 2012. Het pand geniet bekendheid omdat er van 1912 tot 2011 een boekhandel gevestigd was. Massimo Dutti behoort tot de groep Inditex, een van de grootste moderetailers ter wereld met onder meer ook ketens Zara en Bershka onder haar vleugels. Bij Inditex geven ze geen commentaar, al kan de vrij hoge maandelijke huurprijs er voor iets tussenzitten. "Het is altijd jammer wanneer een winkel de stad verlaat", zegt Ilse Snick van Centrummanagement.





"Inditex scoort in Oostende goed met Bershka en Zara, beide winkels blijven dan ook. We blijven met Centrummanagement inzetten op een leuke shoppingbeleving in Oostende."





(TVA)