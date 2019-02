Kledingzaak Brooklyn heropent na intensieve verbouwingswerken: “Filiaal in Oostende blijft zeer belangrijk” Timmy Van Assche

28 februari 2019

15u39 0 Oostende Vandaag wordt de laatste hand gelegd aan de herinrichting van kledingzaak Brooklyn in de Kapellestraat 80. De winkel onderging een ware metamorfose en heropent morgen (vrijdag) met ‘denim, drinks & dj’s’.

Kledingzaak Brooklyn - bekend van de slagzin ‘brands & pants’ - ontstond in 1972 en streek midden jaren zeventig in Oostende neer. Op vandaag zijn er ook winkels in Kortrijk, Waregem, Roeselare, Brugge, Gent en Knokke. Je vindt er merken voor dames en heren, zoals Carhartt, Element, Vans, Levi’s, Hilfiger, Dickies, Pepe Jeans, Sessùn, Komono, Grace & Mila, Armed Angels en Armor Lux. “De winkel is gevestigd in een voormalige garage", vertelt filiaalverantwoordelijke Marleen Van loocke. “Met deze renovatiewerken besloten we opnieuw urban, industriële accenten aan te brengen, zoals het oorspronkelijke dak (een typisch zaagtanddak, red.). De kassa is wat verplaatst, waardoor de inkom ruimer oogt en je meer plaats hebt om te shoppen. De dameskledij is achteraan, de herenmode vooraan, in het midden van de winkel hangen alle broeken.” Ook de paskamers ogen fris en trendy, de etalage onderging eveneens een metamorfose. De werken duurden net geen maand. Meer dan dertig medewerkers zijn vandaag druk in de weer om alle honderden hemden, jurken, shirts, broeken, truien en accessoires netjes uit te stallen. Dat er een drukte van jewelste heerst, is een understatement. Bij Brooklyn Oostende werken negen mensen vast in dienst, aangevuld door twee jobstudenten.

Denim, drinks & dj’s’

Van Loocke zelf is al veertig jaar actief in dezelfde Oostendse winkel. “Brooklyn blijft bekend voor haar ‘brands & pants’, merken en (jeans)broeken. De vorige renovatie dateert van een jaar of negen geleden. Dat we nu opnieuw investeren, toont aan hoe belangrijk Oostende is voor Brooklyn. We zetten de heropening luister bij nu vrijdag, zaterdag en zondag onder het motto ‘denim, drinks & dj’s’. Klanten krijgen een drankje en intussen zorgen dj’s Yamo, Deep Bassus en Chez Nu voor muziek.” Geraak je er dit weekend niet, kan je altijd online shoppen op www.brooklyn.be.