Kledingdieven ontkomen bij achtervolging BART BOTERMAN

16 maart 2018

De politie is een onderzoek gestart naar een diefstal in de G-Star in de Kapellestraat in Oostende. Donderdag rond 18 uur gingen twee mannen binnen: een van hen nam kledingstukken mee naar een pashokje terwijl de andere in de winkel wachtte. "Het personeel hoorde hoe de man in het pashokje de kleding ontdeed van de beveiliging. Diegene die wachtte, had dat door en zette het op een lopen. De man in het pashokje sloeg vervolgens ook op de vlucht, met de gestolen kledij nog aan. Een personeelslid en een omstaander zetten nog de achtervolging in, maar raakten het spoor kwijt in de Adolf Buylstraat. De bewakingsbeelden worden nu onderzocht", zegt Carlo Smits van de politiezone Oostende.