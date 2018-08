Klanten houden handtasdief tegen 21 augustus 2018

02u45 0

In de Langestraat in Oostende hebben klanten van een horecazaak zondagnacht rond 3.40 uur een handtasdief op heterdaad betrapt. Volgens de politie hielden ze de betrokkene in bedwang tot de agenten arriveerden. De man bleek niet over geldige verblijfsdocumenten te beschikken. Hij werd opgesloten in afwachting van een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken. De eigenares kreeg haar handtas terug. (BBO)