Kitesurfer in nood blijkt aangespoelde kite 25 april 2018

De hulpdiensten werden maandag rond 18.30 uur opgeroepen voor een kitesurfer die in nood verkeerde aan het Westerstaketsel in Oostende. Toen de hulpdiensten aankwamen, bleek er inderdaad een aangespoelde kite te liggen. Er waren echter geen kitesurfers vermist, dus het ging om een vals alarm.





Wellicht kwam de kite los, maar raakte niemand in de problemen. (BBO)