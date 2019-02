Kinderschoenwinkel World of Rascals opent deuren in Wittenonnenstraat Leen Belpaeme

06 februari 2019

18u46 0 Oostende De Wittenonnenstraat heeft er een nieuwe zaak bij. World of Rascals is een kinderschoenenzaak en vindt onderdak in de gerenoveerde voormalige meisjesschool. “Het pand is heel ruim en licht, ideaal voor een winkel voor kinderen”, legt zaakvoerster Melissa Moens (32) uit.

Melissa kleedde de zaak kindvriendelijk aan, er is ook een ballenbad en een speelhoek. Ze heeft al ervaring in de sector. “Ik werkte enkele jaren als verantwoordelijke in kledingzaken. Maar ik speelde al een tijdje met het idee om een eigen zaak te starten. De keuze voor kinderschoenen komt voort uit de ervaringen die ik heb met mijn eigen zoontje Alexis. Terwijl het aanbod voor meisjes heel uitgebreid is, is het niet altijd eenvoudig om toffe schoenen voor jongens te vinden. Ik heb bewust gekozen voor een evenwicht”, zegt de Oostendse.

In de winkel liggen verschillende merken voor baby’s tot merken voor kinderen met maat 40. “Al ligt onze focus op de maatjes 21-22 tot en met 32. Voor de nieuwe wintercollectie ga ik verder uitbreiden.” De stad is alvast altijd tevreden. “Als shoppingstad hebben we grote ketens nodig, maar het zijn de unieke winkels die het verschil maken en waarvoor shoppers speciaal naar Oostende komen”, zeggen burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) en schepen Charlotte Verkeyn (N-VA)