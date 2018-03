Kinderen zetten winkelstraten op hun kop Weekend boordevol carnavalspret 05 maart 2018

02u33 0

Het is een carnavalstraditie in Oostende: op zaterdag palmen kinderen de straten in. In de namiddag trok een bonte kinderstoet door de winkelstraten, samen met enkele carnavalsgroepen en jeugdverenigingen. De jongeren mochten confetti en snoepjes gooien naar de toeschouwers langs de weg. Daarna werd op de Groentemarkt verzameld voor de verbranding van mini-Tjannie Carbon en een mini-kloeffeworp, georganiseerd samen met de Orde van de Kloeffe. Nadien kon er nog worden gefeest met Carnaval-dj Charles uit Amsterdam en waren er nog optredens van Sam Gooris, Steve Tielens en de Nederlandse Gebroeders Ko. (LBB)