Kinderen ontdekken muziek en theater spelenderwijs 30 juli 2018

02u27 0 Oostende Met veel toeters en bellen is afgelopen weekend het Familiepark van Theater aan Zee geopend. Het openingsconcert van de Hop Frog Fanfare kreeg wat regen te slikken, maar dat kon het enthousiasme van de muzikanten niet temperen.

Ook zondagmiddag was het door de regen rustig in het Leopoldpark. "Dat is niet erg, zo heeft dit team ook even de tijd om tot rust te komen. De regen zorgt ook voor de nodige verkoeling en dat konden we op enkele locaties zeker gebruiken", zegt coördinator Luc Muylaert.





Verder werd de voorstelling van Josse De Pauw afgelast, omdat de wedstrijd van KVO voor geluidsproblemen zorgde. De bezoekers kregen wel hun kaartje terugbetaald, of een nieuwe boeking in ruil.





TAZ nam alvast een goede start. "We hebben al 15 à 20 procent extra tickets verkocht. Dat toont ook de nood aan grotere zalen. We hebben de capaciteit om verder te groeien, maar dan moet je ook de ruimte hebben. Het Staf Versluyscentrum in Bredene zou een perfecte aanvulling zijn. Bredene is vragende partij, maar in Oostende is de politiek minder enthousiast", zegt de coördinator.





Oostende is nog een hele week in de ban van Theater aan Zee en er zijn nog tickets. "Het is zeker de moeite om de website in de gaten te houden, want er komen op het laatste moment nog tickets in omloop." (LBB)