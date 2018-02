Kinderen ontdekken grootse kunst tijdens nieuwe expo 08 februari 2018

02u36 0

Het Fort Napoleon wordt vanaf zaterdag het decor voor een nieuwe kinderexpo. De boeken 'Grote kunst voor kleine kenners' van schrijfster en illustratrice Thaïs Vanderheyden vormen het leuke uitgangspunt.





Van het eerste deel gingen in Vlaanderen ruim 10.000 exemplaren over de toonbank, het tweede deel is pas uit bij Borgerhoff & Lamberigts. Vanderheyden transformeerde beroemde kunstwerken tot schattige en toegankelijke versies voor kinderen. "Neem nu de Mona Lisa. Door de donkere kleuren zal het niet meteen kinderen kunnen bekoren, maar door het te verwerken, kunnen we kinderen wel aanspreken. Zo hebben we vijftien absolute topwerken aangepast", vertelt Thaïs. Een audiogids, ingesproken door acteur Warre Borgmans, leidt de bezoeker rond. Tegelijk is er in de kelder van het Fort een interactieve zoekopdracht. Kinderen wanen zich als het ware detective en moeten op zoek gaan naar een gestolen schilderij. Zo moeten kinderen zelfs laserstralen ontwijken. "Toch is het toevallig dat deze kunstzinnige kinderexpo samenvalt met het Het Vlot, het driejaarlijkse kunstevent. Niets belet de bezoeker om beide activiteiten te combineren", stelt Peter Craeymeersch van Toerisme Oostende. 'Grote kunst voor kleine kenners' loopt nog tot 15 april. De expo is open op woensdag van 13 tot 17 uur, in het weekend vanaf 10 uur. Tijdens de krokus- en paasvakantie en andere feestdagen is het Fort alle dagen open van 10 tot 17 uur. (TVA)