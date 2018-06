Kinderen leven zich uit op de boerderij 04 juni 2018

Boer@work stond zondagmiddag voor heel wat gezinnen voor een leuke kennismaking met twee Oostendse boerderijen in de Leemstraat. Noordhoeve en 't Hof ten Hullenhove zetten hun schuren open voor het grote publiek. De jonge tot iets minder jonge bezoekers konden de koeien van dichtbij begroeten, de kalfjes aaien, zich volledig uitleven op een strobalenparcours en voor wie dat alles nog niet genoeg was stonden er tientallen landbouwvoertuigen en oude tractoren opgesteld om te bewonderen. De boerderijen gaven dan ook niet enkel een inkijk in de werking van de boerderij nu, maar ook hoe het er vroeger aan toe ging. Voor de kleinsten was zelfs het treintje dat als shuttle werd ingezet tussen de parking in de Heerweg tot aan de boerderijen een attractie op zich. (LBB)