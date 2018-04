Kinderen baas in nieuwe vertrekhal LUCHTHAVEN RICHT ZICH OP GEZINNEN MET AANGEPASTE RUIMTES LEEN BELPAEME

06 april 2018

02u47 0 Oostende De luchthaven van Oostende is sinds de overname door de nieuwe uitbater Egis al grondig aangepakt. Nu is ook de vertrekhal opgefrist en werd een kinderhoekje gecreëerd waardoor wachten, zowel voor kinderen als ouders, een pak aangenamer wordt.

Wie op reis vertrekt, zeker met kinderen, weet dat de vlucht naar de bestemming al een uitdaging op zich kan vormen. De luchthaven van Oostende ging daarom samen met TUI op zoek naar een manier om die reis van bij de start aangenaam te maken. "Oostende is al een populaire luchthaven voor gezinnen uit de regio, omdat ze hier geen lange rit en wandeling achter de rug hebben voor ze op het vliegtuig stappen", zegt Dirk Van Holsbeke, General Manager van TUI. "Nu hebben we bekeken hoe we nog meer tegemoet konden komen aan de wensen van onze klanten. We hebben een plaats gecreëerd waar de kinderen zich volledig kunnen uitleven terwijl de ouders rustig kunnen wachten tot de vlucht vertrekt."





Familieruimte

Hall B is een gezellige ruimte waar families kunnen ontspannen nadat ze ingecheckt zijn met een aparte speelzone voor kinderen, een mezzanine om rustig te werken of te ontspannen en een Grab&Fly corner met broodjes en koude schotels. De speciale ruimte voor families is uniek. "Ik ken geen enkele andere luchthaven waar zo'n ruimte is ingericht met het oog op gezinnen", zegt Van Holsbeke. Er zijn nog voordelen. "Als we met grote vertragingen te kampen krijgen, kunnen we nog een bibliotheek binnenrollen of een film spelen om het wachten aangenamer te maken."





De nieuwe vertrekhal kost 650.000 euro. Er werd de voorbije jaren al heel wat geïnvesteerd in de luchthaven. Onder meer de ontvangstruimte en de gevel werden al aangepakt. "In de volgende fase willen we ook de aankomstruimte verbeteren. In eerste instantie komt er een extra bagageband, maar binnen 3 à 5 jaar zouden we graag de cargo en logistiek verhuizen naar de Rolbaanstraat. Op die plaats kunnen we dan een aparte aankomsthal creëren. De vrijgekomen ruimte kan dan gebruikt worden om de vertrekhal verder uit te breiden", licht ceo Marcel Buelens toe.





De luchthaven heeft ambities om het aantal passagiers verder uit te breiden. In 2017 maakten 365.000 passagiers gebruik van Oostende. In de eerste drie maanden van 2018 is het aantal reizigers opnieuw gestegen met 15 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal bestemmingen wordt opgetrokken. Zo pakt TUI deze zomer voor het eerst uit met 25 bestemmingen. In 2014 waren dat er nog maar 13.