Kevin Pierloot is elke dag op pad om het strand proper te houden: “Afval opruimen is niet de oplossing, maar een middel” Leen Belpaeme

22 maart 2019

08u00 0 Oostende Een middagpauze dient meestal om rustig iets te kunnen eten, maar Kevin Pierloot maakt van het uurtje gebruik om het strand tussen het Kursaal en het Zeeheldenplein op te ruimen. In het weekend gaat hij dan weer op pad met de kinderen om in de Konterdam wat afval op te rapen tijdens een wandeling met de hond. “Afval oprapen is verslavend, maar veel mensen haken ook af als ze merken dat het water naar de zee dragen is.”

Zondag komen opnieuw heel wat mensen naar het strand voor de grote lenteschoonmaak. Doorheen het jaar zijn er echter ook mensen die dagelijks een inspanning leveren voor afvalvrije stranden. Kevin Pierloot is één van de boegbeelden van de Proper Strand Lopers. Hij is sinds twee jaar heel actief bezig met de problematiek van zwerfvuil. “Tijdens mijn middagpauze loop ik meestal het strand af tussen het Kursaal en het Klein Strand. Dat duurt zo’n 45 minuten. Tussenin eet ik snel iets. Dat doe ik meestal vier dagen in de week. In het weekend ga ik dan met de kindjes en de hond langs de Konterdam. Als we gaan wandelen met de hond nemen we gewoon een zakje mee. We weten ondertussen wel waar we het meeste afval zullen vinden. Er is hier een fietspad waar mensen ongezien kunnen sluikstorten. Je vult gemakkelijk een volledige zak over een strook van 150 meter”, vertelt Kevin.

Hij raapte vroeger ook al eens afval op, maar niet zo intensief. “Als kind kon ik me niet inbeelden dat we iets op de grond zouden gooien. Wij gingen met ons gezin regelmatig wandelen in de bergen en daar was het normaal dat je je eigen afval ook terug meeneemt naar beneden. Later raapte ik wel eens afval op een speelplein, maar enkel als niemand keek. Ik had het gevoel dat mensen mij zouden zien als iemand die een taakstraf moet uitvoeren. Je voelde ergens een schaamte. Die mentaliteitswijziging is er nu wel gekomen door de Proper strand Lopers. Nu willen we dat mensen ons zien zodat ze geconfronteerd worden met hun gedrag. Het is redelijk verslavend om afval op te rapen. Je ziet nu overal dingen op straat liggen, terwijl je daar vroeger naast keek. Eens je begint met het op te rapen, kan je niet meer stoppen.”

Toch zijn er ook veel mensen die afhaken. “Na een tijdje begin je te merken dat wat je ook doet, het afval altijd terug opduikt. Het is letterlijk water naar de zee dragen. Dat besef is altijd een moeilijk moment voor onze vrijwilligers. Voor sommige is het echt het moment om af te haken. Met proper strand lopers herhalen we dan ook altijd dat het opruimen op zich geen oplossing is. Het is een middel om de problematiek onder de aandacht te brengen. Het is een manier om mensen te inspireren om zelf actie te ondernemen. Als een van onze medewerkers het niet meer ziet zitten proberen we hen dan ook in te schakelen op andere vlakken.” Proper Strand Lopers is op korte tijd dan ook uitgegroeid tot een organisatie met een breed netwerk en heel wat expertise. “We geven heel veel workshops. Ook scholen en bedrijven nodigen ons vaak uit voor ondersteuning. In begin werd we wat vreemd bekeken toen we politici contacteerden, maar nu bellen ze zelf naar ons. We hebben een pak expertise opgebouwd en proberen dat nu ook allemaal wetenschappelijk te onderbouwen. In de toekomst willen we dan ook graag een netwerk bouwen in gans België om nog beter te kunnen wegen op het beleid.”

Op korte tijd is er al een heuse mentaliteitswijziging. “Vier jaar geleden was het ondenkbaar dat plastic rietjes zouden verboden worden, laat staan dat een liberale burgemeester zou streven naar een plasticvrije stad”, zegt Pierloot nog.