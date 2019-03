Keuzecoach Eva helpt je bij belangrijke beslissingen “Er is in deze moderne tijd gewoon te veel keuze” Leen Belpaeme

13 maart 2019

12u00 0 Oostende De Oostendse Eva Teetaert (42) is de eerste Keuzecoach in Vlaanderen. Ze werkt als docent en teamcoördinator in een hogere opleiding Verpleegkunde, maar stampte daarnaast een eigen praktijk uit de grond. Ze helpt bij het maken van studiekeuzes, keuzes binnen de loopbaan of belangrijke levensbeslissingen. “Ik maak nooit de keuze voor mensen. Ik hou hen een spiegel voor zodat ze zelf bewuster kunnen kiezen.”

Kiezen is verliezen en vaak zijn mensen bang om de verkeerde keuze te maken. “Een keuze maken vraagt soms wat lef. Het grote probleem is dat mensen niet kiezen of ongelukkig zijn met de keuze die ze gemaakt hebben. Ik heb zelf de verkeerde keuze gemaakt na mijn middelbaar. Ik ben voor lerares gegaan omdat ik een praktische opleiding met kinderen toen het meest zag zitten. Later heb ik verder agogische wetenschappen gestudeerd aan de universiteit. Omdat ik zelf eigenlijk iemand miste die me objectief een spiegel voorhield bij het maken van belangrijke beslissingen heb ik me in de materie verdiept. Ik had de ambitie om naast mijn job nog iets extra te doen van mezelf en dit is echt een leuke uitdaging.” Ze startte in oktober als Keuzecoach en begeleidde ondertussen al een 20-tal mensen. “Het loopt eigenlijk verrassend goed. Mensen komen via mond-aan-mondreclame bij mij terecht in verschillende situaties. Het gaat vaak om leerlingen die een studiekeuze moeten maken, maar evengoed mensen die een keuze moeten maken in hun loopbaan of zelfs mensen die op vlak van relaties of andere belangrijke levenskwesties geen raad weten. Ik kan ook in bedrijven mensen coachen door hen veerkrachtiger te maken. Het hoeven niet altijd grote veranderingen te zijn. Soms kan iets klein al veel veranderen.” Eva maakt meteen duidelijk dat ze geen therapie geeft. De meeste mensen komen voor een drietal sessies. “We gaan eerst de levenswaarden achterhalen, wat vindt de persoon in kwestie belangrijk in het leven? Waar halen ze energie uit? Dan probeer ik te achterhalen wat de talenten zijn en doe ik eventueel een persoonlijkheidstest. Ik geef ook huiswerk mee om mensen te laten stilstaan bij zichzelf. Ze krijgen uiteindelijk een analyse van zo’n 20 pagina’s over zichzelf. Dat is heel confronterend, maar ik merk dat het meestal als een opluchting komt. Als mensen meer weten over zichzelf en daardoor meer zelfvertrouwen hebben bekijken we de opties en kunnen ze beter een beslissing nemen.”

In deze moderne tijden is kiezen moeilijker dan ooit. “We hebben de illusie dat we alles kunnen doen, maar dat maakt het net moeilijker. Als jongere kan je terecht bij 50 universiteiten en hogescholen. De hersenen van 17-jarigen zijn biologisch nog niet klaar om dergelijke grote beslissingen te nemen. Aan 17 jaar is ook het moeilijk om te weten waar je blij van gaat worden of wat er belangrijk is. Door de opties te beperken en objectief te kijken wat ze echt graag willen doen, maken ze een betere keuze voor hun toekomst.”

Alhoewel Eva nog maar enkele maanden bezig is draait de praktijk goed. Ze geeft ook lezingen, zoals donderdag 14 maart in het College. Voor haar was de opstart van de Keuzecoach alvast een goede keuze. “Ik haal er veel energie uit, het is dus zeker een goede keuze geweest voor mij”, lacht Eva.