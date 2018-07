Ketting afgerukt onder bedreiging van mes 23 juli 2018

De politie is een onderzoek gestart na diefstal met geweld langs de Natiënkaai in Oostende. Zondag rond 13.30 uur werd een 20-jarige vrouw er beroofd van haar halsketting door een onbekende. Volgens de politie trok hij de ketting los, bedreigde de vrouw met een mes en liep weg. De politie is een onderzoek opgestart, onder meer op basis van camerabeelden. (BBO)