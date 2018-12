Kerstvespa’s trekken de aandacht Leen Belpaeme

22 december 2018

22u33 0

De kerstsfeer droop van de 100 vesparijders die zaterdag door Oostende reden tijdens de jaarlijkse kerstrit. De vespa’s waren uitgedost met kleurrijke lichtjes terwijl de vesparijders zelf zich ook volledig in het kerstthema hadden ondergedompeld. Hoe kan het ook anders dan dat zo’n karavaan heel wat bekijks krijgt. De Kerstrit is dan ook in trek bij zowel toeschouwers als deelnemers. “Het aantal deelnemers stijgt elk jaar, vaak nadat ze via de sociale media foto’s en filmpjes van eerdere edities gezien hebben. Het blijft een unieke rit op de Vespakalender, waar ook steeds meer rijders van buiten de provincie, en dit jaar zelfs uit het buitenland aan deelgenomen hebben. Het feit dat we rijden voor een goed doel en dat de rit nu ook is opgenomen in het Belgisch Toeristisch Kampioenschap is uiteraard voor sommigen een extra motivatie maar het is in de eerste plaats de sfeer die deze traditie zo bijzonder maakt”, vertelt VCO-voorzitter Manu Mommerency. De rit bracht 1950 euro op dankzij de Vespa club oostende en de Kiwanis Noordzee. Het geld gaat dit jaar VZW Arktos. De vespa’s deden verschillende plaatsen in Oostende aan zoals de kerstmarkt op het Vissersplein, maar ook de lichttunnel en winter in het park.