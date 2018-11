Kerstmarkt Nieuwe Koerswijk blaast 20 kaarsjes uit 30 november 2018

Wijkwerking VOK organiseert samen met sociaal geëngageerde verenigingen voor de 20ste keer Kerstmarkt Nieuwe Koers. Op zaterdag 8 december vanaf 14 uur zwaaien de deuren van Veiling De Kust open om de warmte van kerst over de wijk te laten stralen. De jongsten kunnen terecht bij de kinderanimatie en grimestand. Vanaf 15 uur speel je mee in de kerstbingo. Tijdens de kerstnocturne kan je vanaf 18 uur genieten van lekkernijen bij de verschillende organisaties en zorgt Donder in 't Hooi voor de kerstsfeer met een muziek en poëzieprogramma. Op zondag 9 december is er vanaf 14 uur een sfeervolle drukte met opnieuw kinderanimatie en grime voor de jongsten. Dan zorgt Christophe voor de muzikale top van de kerstboom. De toegang is telkens gratis. Iedereen is welkom in Veiling De Kust, Pycke de Ten Aerdelaan 47. De opbrengst is voor de werkingen of het goede doel. (LBB)