Kelderinbrekers stelen wijn

16 maart 2018

18u01 0

Uit de kelder van een appartementsgebouw in de Koningsstraat in Oostende werden tal van flessen wijn gestolen. Dat merkte een bewoner van een appartement gisterenmorgen op. De man verwittigde de politie. Deuren van hokken in de kelder bleken geforceerd.