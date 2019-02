Kelderinbrekers aan het werk BBO

10 februari 2019

18u41 0 Oostende In de Troonstraat en de Mariakerkelaan in Oostende is afgelopen weekend ingebroken in de kelders van appartementsgebouwen.

Zaterdag rond 16 uur werd het eerste geval ontdekt in de Mariakerkelaan. Dieven braken enkele kasten open en namen gereedschappen, drank en voedingswaren mee. Zondagmorgen stelden de bewoners van een flatgebouw in de Troonstraat ook een inbraak vast. Daar maakten dieven voornamelijk alcoholische dranken en frisdrank buit. Andere spullen werden verzameld in een kelder, wellicht om later opgehaald te worden. De politie stelde de nodige processen-verbaal op.