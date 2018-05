Katia schrijft vierde boek 15 mei 2018

De Oostendse Katia Van Cauwenberghe heeft een nieuw boek uitgebracht, 'Wat een heksenleven', haar vierde boek al. Het verhaal gaat over de paranormale ervaringen van een reisvriendin, verwerkt in een fictief verhaal met kritische noten over die paranormale wereld. Het boek is bedoeld voor een breed publiek, voor zowel jongeren vanaf 13 jaar als volwassenen. Ze ging op zoek naar wat waar is en wat niet, en kaderde haar bevindingen in het levensverhaal van heks Shakila, die met verschillende paranormale gebeurtenissen geconfronteerd wordt. Het boek is gepubliceerd bij uitgeverij Het Punt. Van Cauwenberghe is een creatieve duizendpoot en is naar schrijfster ook muzikant, natuurgids en docent. Ze bracht eerder al enkele boeken uit waaronder 'Ontworteld, illusies' en 'Wie is die zeeheks?'. Katia gaat vaak ook op tournee met haar verhalensessies rond de zeeheks.





