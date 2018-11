Kat stoot kaars om: flat onbewoonbaar door brand 05 november 2018

In de Koningsstraat in Oostende is een appartement onbewoonbaar verklaard door een brand. Gisteren rond 13.45 uur brak brand uit in een appartement op het gelijkvloers. De aanwezige bewoonster had rook ingeademd en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Enkele uren later werd ze ontslagen. Andere aanwezige bewoners werden kortstondig geëvacueerd. Volgens politiewoordvoerder Carlo Smits lag een kat aan de oorzaak van de brand. Het dier had een kaars omgestoten waarna een fleecedeken in brand vloog. De brandweer bluste het vuur en ventileerde het gebouw. Er is enige brandschade in het appartement op het gelijkvloers, maar vooral door de rookschade is het onbewoonbaar. De bewoonster van het gelijkvloers kan vooreerst bij familie terecht. De andere bewoners konden wel thuis slapen. Door de brand was de Koningsstraat enkele uren afgesloten. (BBO)