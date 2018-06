Kartonnen speelsters maken meisjes warm voor voetbal 02 juni 2018

Fusion Oostende heeft levensgrote displays van enkele meisjes laten maken om iedereen uit te nodigen voor de demotrainingen. "2018-2019 wordt het jaar waar de rekrutering van meisjes centraal staat bij Fusion Oostende. Op die manier wil Fusion Oostende de speelsters die van SKOG zijn overgekomen toekomstperspectieven bieden. We willen gericht meisjes vanaf 16 jaar warm maken om de stap naar het voetbal te zetten en zo bij te dragen aan het eerste elftal dames dat in 2020 opgestart wordt. Dankzij de steun van Voetbal Vlaanderen en de foto's die een mama van de meisjes nam, hebben we de displays kunnen laten maken om deze ambitie kracht bij zetten", licht Bruno Lamelyn toe. Voor meer info, mail naar info@fusionoostende.be (LBB)