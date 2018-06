Kapellestraat vanaf 30 juni volledig autovrij 20 juni 2018

Vanaf 30 juni wordt de doorgang aan de twee oversteken waar auto's de Kapellestraat nog kunnen kruisen autovrij gemaakt. De winkelstraat is al jaren een voetgangersgebied, maar toch moest de drukke stroom mensen op twee punten nog auto's kruisen. Daar maakt het stadsbestuur nu komaf mee. "De doorgang op het kruispunt van de Kapellestraat met de Jozef II-straat wordt vanaf zaterdag 30 juni afgesloten, elke dag van 10.00 tot 18.00 uur en in beide richtingen. Vóór 10.00 uur en na 18.00 uur wordt het verkeer er wel toegelaten", licht burgemeester Johan Vande Lanotte toe. Ook op het kruispunt van de Kapellestraat met de Ooststraat zal er vanaf 30 juni geen doorgang meer zijn. Deze wijziging is permanent. Het gedeelte van de Ooststraat tussen de Kapellestraat en de Kerkstraat wordt tweerichtingsverkeer. Zo blijven alle woningen en garages bereikbaar. De Ooststraat tussen de Kerkstraat en de Kaaistraat wijzigt van rijrichting. (LBB)