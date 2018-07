Kapellebrug gaat terug open voor verkeer 13 juli 2018

De Kapellebrug gaat vandaag terug open voor het verkeer. De voorbije maanden stond de brug omhoog om schilderwerken te kunnen uitvoeren. Gisteren werden de stellingen verwijderd.





"Vrijdag gebeuren nog de laatste controles en daarna wordt de brug opnieuw opengesteld", vertelt Steve Timmermans van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. De werken waren gepland tot 6 juli, maar duurden uiteindelijk enkele dagen langer. "Er zullen in het najaar nog werken uitgevoerd worden, maar daarvoor zal de brug niet meer volledig afgesloten worden."





Er wordt momenteel ook gewerkt aan de Vuurtorendokbrug. Eind augustus tot half oktober is het nog de beurt aan de Montgomerybrug, die een nieuwe laag verf krijgt. Van 15 oktober tot en met 2 november, wordt er gewerkt aan de toplaag. In een latere fase worden er ook onderhoudswerken uitgevoerd aan de Mercatorbrug. (LBB)