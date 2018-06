Kanon uit 1645 schittert weer als nieuw WAPEN STAAT NA 11 JAAR RESTAUREREN IN INKOMHAL ADMINISTRATIEF CENTRUM TIMMY VAN ASSCHE

28 juni 2018

02u32 2 Oostende In de inkomhal van het Administratief Centrum van de Vlaamse overheid pronkt voortaan een kloek Zweeds kanon uit 1645. Het tuig werd gevonden in 2007, tijdens werken naast het oosterstaketsel. "Het kanon is in uitzonderlijk goede staat bewaard gebleven", vertelt onderzoeker Sven Van Haelst.

In de Noordzee liggen nog talrijke schatten verborgen. Af en toe duikt er eens een pareltje op, zoals een Zweeds scheepskanon uit 1645 van ruim 600 kilogram zwaar. Het werd in 2007 op het strand van Oostende gevonden tijdens het ruimen van explosieven. Archeologen van Onroerend Erfgoed en het Vlaams Instituut voor de Zee hebben het kanon volledig gerestaureerd. "Het kanon was aanvankelijk volledig omhuld met metaal-concretie: een dikke en harde schil van samengekoekt zand, schelpen, metaal, steen en kalk. Na de vondst werd het kanon onmiddellijk onder water bewaard om uitdroging en verdere degradatie te vermijden - eerst met regenwater, dan met gedemineraliseerd water", zegt onderzoeker Sven Van Haelst.





In uitzonderlijke staat

"Het was reder Willy Versluys die snel een waterbak improviseerde om het wapentuig te bewaren. Toen we die schil wegnamen, bleek het kanon nog in uitzonderlijk goede staat te zijn. De versiering en merktekens zijn nog goed zichtbaar. De loop was al die jaren luchtdicht afgesloten en hol. In de loop zelf vonden we resten van een kurken of afsluitdeksel, en een vezelprop die verhinderde dat de kanonbal uit de loop zou rollen."





Op basis van de stijlkenmerken en de merktekens op de tappen, waarmee het kanon op het onderstel rust, blijkt het om een Zweeds kanon te gaan. "Links op het kanon zien we de jaartelling, rechts staat een monogram van de maker. Dat is hoogstwaarschijnlijk Louis De Geer, een belangrijke wapenproducent uit Luik die als kenner van de hoogoventechnologie in Zweden aan de slag ging." Het is voorlopig nog gissen hoe dit zogenaamde vierponderkanon op het strand is terechtgekomen.





Waar is schip gebleven?

"Kwam het schip vast te zitten op een zandbank en werden zware goederen gelost om het schip los te trekken? Ligt het wrak in de buurt? Of werd het wrak geborgen waarbij een deel van de zware lading verloren ging? Het zijn allemaal mogelijke scenario's", gaat Van Haelst door. "Deze vondst werd een testcase voor het omgaan met zware ijzerhoudende archeologische vondsten uit de Noordzee. De restauratie maakt deel uit van het SeArch-project 'Archeologisch erfgoed in de Noordzee', gefinancierd door het Agentschap Innoveren en Ondernemen. In samenwerking met de afdeling Maritieme Toegang en VLIZ zorgde het Agentschap Onroerend Erfgoed voor de conservatie." Nu rust het kanon op een gereconstrueerde houten drager. Tijdens de kantooruren kan iedereen het gerestaureerde kanon bewonderen in inkom van het het Administratief Centrum in de Vrijhavenstraat 3.