Kankerpatiënten brengen ervaringen op de planken: “Na de kanker gaat het leven niet zomaar verder en daar staan weinig mensen bij stil” Leen Belpaeme

26 december 2018

09u22 0 Oostende Op 19 januari brengen een 15-tal kankerpatiënten een voorstelling op de planken waarbij ze met gevoel voor humor maar ook zonder emoties onder de mat te vegen vertellen over hun ziekte. Het idee komt van Ilse Avereyn, die tijdens haar behandeling was beginnen schrijven. Het is een stukje therapie voor de deelnemers, maar vooral een leerrijke inkijk voor de toeschouwers.

Tijdens haar behandeling tegen baarmoederkanker begon Ilse Avereyn te schrijven. “Toen ik in de Koninklijke Villa kwam om te revalideren ontdekte ik dat er ook anderen waren die neerpenden wat hen overkwam en ik wou daar iets mee doen”, licht Ilse toe. Er werd een oproep gelanceerd onder de lotgenoten en al snel ontstond een groep van 15 mensen die wilden meewerken met elk hun eigen inbreng. Het resultaat is een oprechte voorstelling met teksten, muziek, beelden en geluid in een regie van Rik Lamote. De voorstelling heeft voor elke deelnemer een eigen betekenis. “Voor mij is het een manier om deze periode af te sluiten. Na 19 januari wil ik het achter me laten. Voor anderen is dat jammer genoeg nog niet mogelijk om de ziekte aanwezig blijft in hun leven.”

Verwerking

Voor Melissa Nobels (33), die drie jaar geleden behandeld werd voor lymfeklierkanker, is Gewoel rond tumor dan weer een manier om het te verwerken en te sensibiliseren. “Er zijn nog heel wat taboes rond kanker. Er zijn zoveel zaken waar je mee geconfronteerd wordt waar mensen niet bij stilstaan. Zo kreeg ik van mijn bestralingsarts te horen dat ik door de behandeling een verhoogde kans had op borstkanker. Dat was op dat moment echt een zware pil om te slikken. Ook op vlak van intimiteit veranderd er veel als je kanker krijgt.” Ook Régine Masschelein (45) kent de taboes. “Ik ben al hervallen met verschillende types kankers. Als je kankervrij verklaart wordt denken veel mensen dat het opgelost is. Terwijl het vechten tegen de ziekte soms even hard is als het revalideren achteraf. Je wordt geconfronteerd met heel wat kwaaltjes tot zelfs zenuwpijnen. Je bent ook sneller moe. Ik werk nu terug op hetzelfde tempo als vroeger, maar ik voel dat er minder benzine is. Je bent gewoon iemand anders geworden en daar houden veel mensen geen rekening mee”, getuigt Régine. “Het zorgeloze in je leven is weg”, vult Melissa aan.

We kunnen best wel veel lachen en onder lotgenoten kan je beter lachen met alle mankementen Melissa Nobels

Met de voorstelling willen de deelnemers zowel familie, vrienden als zorgverleners laten stilstaan bij wat er allemaal bij de ziekte komt kijken. “Ik ben de zorgverleners ontzettend dankbaar voor wat ze doen, maar ik denk dat het nooit slecht is dat ze eens horen hoe wij alles beleven vanuit ons standpunt”, zegt Régine. Gewoel rond tumor bracht de lotgenoten samen en daar halen ze meer steun uit dan ze verwacht hadden. “Ik zag een lotgenotengroep eigenlijk niet zitten. Ik dacht dat het een grote depressieve boel zou zijn. Maar toen ik hier kwam revalideren merkte ik pas de meerwaarde van contact met lotgenoten. Als je spreekt over de vermoeidheid, dan kunnen ze thuis bijvoorbeeld niet echt vatten wat dat is. Hier weten de mensen perfect wat je bedoelt. Je krijgt ook heel wat interessante tips. Er is weinig info rond de nazorg bij kanker. Iedereen heeft zo wel zijn eigen recepten en adresjes om met kwaaltjes om te gaan en het is dan ook leuk om die uit te wisselen. Als we samen zijn is het niet om te klagen of te zagen. Ik heb al twee vriendschappen overgehouden aan deze periode en dat doet deugd”, zegt Ilse. Er wordt ook heel wat gelachen. “We kunnen best wel veel lachen en met lotgenoten kan je beter lachen met alle mankementen”, zegt Melissa.

Er is ondertussen veel interesse voor de voorstelling. “Mensen vinden het knap dat we dit doen. We stellen ons echt wel open voor deze ervaring, maar we merken dat er ook veel respect voor is. Bovendien is het ook wel belangrijk om te sensibiliseren. Je vindt bijvoorbeeld weinig terug over intimiteit tijdens de behandeling en het is niet gemakkelijk om erover te praten. Daarom is het net belangrijk dat we het thema aankaarten”, vindt Melissa.

De voorstelling vindt plaats op 19 januari in De Grote Post met voorstellingen om 10.30, 15 en 20 uur. Die laatste is al uitverkocht. Een kaart kost 11 euro en is verkrijgbaar via www.degrotepost.be