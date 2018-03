Kalfjes sterven in uitslaande brand 29 maart 2018

02u53 0 Oostende Bij een zware brand in een loods en stal langs de Grintweg in Zandvoorde zijn gisterochtend minstens zeven jonge kalfjes omgekomen.

Drie anderen konden uit de loods gehaald worden maar raakten gewond. Het is nog niet duidelijk of zij het zullen halen. Toen de brandweer van Oostende ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al metershoog uit het dak. Er werd versterking gevraagd van de korpsen van Gistel en Middelkerke, voornamelijk om voldoende water te kunnen aanbrengen vanuit een vijver in de buurt. Toen al was duidelijk dat de schade erg groot was.





"In de loods waren ook tien kalfjes gehuisvest, die wat ziek waren en daarom niet bij de andere koeien in de stal terecht konden", zegt burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a). "De brandweer is de loods binnen gegaan en kon drie kalfjes uit de stal halen. Het is te hopen dat die het nog halen. De andere kalfjes zaten wat dieper in de loods en konden niet meer bevrijd worden. In de loods lag vooral stro en hooi opgestapeld. Daardoor kon het vuur zich nog sneller ontwikkelen. De materiële schade is erg groot." De brandweer deed nog wat het kon, maar de 7 resterende kalfjes bleven in de brand. Zowat de hele dag bleef de brandweer ter plaatse om na te blussen. Heel wat verbrand stro werd uit de loods gehaald en in een weide vlakbij gedeponeerd om na te blussen. Dat werkje nam uren in beslag. Over de oorzaak is nog niets bekend al wordt kwaad opzet zo goed als uitgesloten. (JHM)