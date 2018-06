Kadzand-Bonenstraat maakt zich op voor WK 15 juni 2018

De Kadzand-Bonenstraat nabij het Vissersplein is keurig uitgedost in de Belgische driekleur. Je wandelt er als het ware onder een dak van zwart-geel-rode vlaggen. "De vlaggetjes reiken van aan bistro 't Zeezotje tot aan Bie Koen, om de hoek in de Dwarsstraat. Hiermee willen we de Rode Duivels steunen, maar ook nieuwsgierigen naar de straat lokken. De vlaggen vallen op als je langs de kaai wandelt", vertellen Mick Depreytere en Daphnée Naessens van Aqua Grill. Samen met Pépés Beach Bar en frituur Marleen hingen ze de vlaggen op. "Maar alle restaurants doen hun duit in het zakje. Wij pakken uit met een Duivels menu aan 32,5 euro: scampi diabolique, kabeljauw met frietjes en royal cassis als dessert. Je krijgt er een gadget bij. Uiteraard staat de televisie aan als de Belgen spelen." (TVA)