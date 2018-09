Kabaalmaker opgesloten 07 september 2018

Een 33-jarige man uit Middelkerke zorgde gisterenochtend rond 5 uur voor nogal wat herrie in de Van Iseghemlaan in Oostende. De man stond te schreeuwen en kabaal te maken en was voor geen rede vatbaar, ook niet toen de politie ter plaatse kwam. Hij werd meegenomen en in een politiecel gestopt om te kalmeren. (JHM)