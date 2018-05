Kaars veroorzaakt brand in flat 22 mei 2018

In de Schippersstraat in Oostende is zaterdagmorgen even na 8.30 uur brand uitgebroken in een appartement.





De 63-jarige bewoner had in de loop van de morgen zijn flat verlaten en had bij zijn vertrek een kaars laten branden. Tijdens zijn afwezigheid laaide het vuur op en sloeg over naar papieren die op de tafel lagen. De man ontdekte de brand zelf bij zijn thuiskomst, maar kon de vlammen niet op eigen houtje doven. De brandweer van Oostende schoot hem ter hulp en moest de zestiger evacueren uit zijn flat die al flink gevuld was met rook. De brandweerlieden hadden de situatie snel onder controle en konden de schade beperken. Ook de politie kwam ter plaatse, maar stelde vast dat er geen kwaad opzet in het spel was. (SDVO)