Jozef Verhellestadion krijgt opfrisbeurt BUDGET VAN 1.350.000 EURO UITGETROKKEN VOOR PROJECT LEEN BELPAEME

11 juli 2018

02u28 0 Oostende Hermes Atletiekclub is al tien jaar vragende partij voor meer binneninfrastructuur en die krijgen ze nu ook. Daarnaast wordt ook de piste zelf, die al 20 jaar oud is, en het gebouw van het Jozef Verhellestadion aangepakt.

De gronden van het Jozef Verhellestadion in de Torhoutsesteenweg zijn eigendom van Sport Vlaanderen, maar werden in erfpacht gegeven aan de stad. "We zijn al een tijdje bezig met dit dossier. We wilden eerst zekerheid over de erfpacht omdat die nog maar 5 jaar loopt. In augustus zal een verlenging voor een lange periode goedgekeurd worden waardoor we kunnen investeren", licht schepen van Sport Arne Deblauwe (sp.a) toe.





De piste waar zo'n 500 leden van Hermes Atletiekclub trainen moet binnen de drie jaar volledig vernieuwd worden. "In het dossier is het budget voorzien om zowel de onder- als de toplaag van de piste te vernieuwen. Deze werken kosten 537.000 euro. Het is een van de drie grote onderdelen in dit dossier. Het tweede is de bouw van een overdekte infrastructuur aan de rand van het terrein. Hier liggen nu enkele tennisvelden en de tribune. In de plaats komt een hal van 100 meter lang en 9 meter breed. Hier zal plaats zijn voor een spurtzone en een fitnessruimte. Een primeur voor West-Vlaanderen. De kostprijs komt op 680.000 euro. Aan het gebouw zal een luifel voorzien worden om de huidige tribune te vervangen en we willen ook de tijdsregistratie meenemen in het dossier."





"Als laatste worden ook enkele problemen in het clubgebouw aangepakt. Er is 115.000 euro voorzien om enkele werken uit te voeren om onder meer aan vochtbestrijding te doen en om elektriciteitswerken uit te voeren. Ondertussen loopt er ook een procedure bij de stad om kleinere toestellen zoals hordes voor de club aan te kopen. De totale vernieuwing zal 1.350.000 miljoen euro kosten. We krijgen 340.000 euro subsidies van Vlaanderen."





Afgeleefd

Wie het stadion nu bezoekt, ziet al snel dat de vernieuwing niets te vroeg komt. De piste vertoont al slijtage en het clubgebouw is helemaal verouderd.





"De vernieuwing begint inderdaad stilaan dringend te worden", beaamt Jean-Marie De Schrijver, voorzitter van de club. "Het grote probleem is momenteel dat we geen binnenaccommodatie hebben om te trainen in de winter. Alle trainingen gebeuren buiten, wat niet altijd even aangenaam is. We zijn al tien jaar vragende partij om ergens binnen te kunnen trainen, maar er zijn





natuurlijk heel wat clubs in Oostende die een plaats vragen. We zijn heel blij dat we hier een binnenruimte krijgen, waar er extra loopoefeningen





kunnen gegeven worden. Ook





ons clubgebouw kan dringend een opfrisbeurt gebruiken. Alles is oud en versleten", vertelt De Schrijver.