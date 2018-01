Jozef II-straat krijgt nieuwe parkeerstroken 22 januari 2018

02u36 0

Vandaag start de vernieuwing van de parkeerstroken in de Jozef II-straat, tussen de Hendrik Serruyslaan en de Kapellestraat. De flink verouderde kasseien in de stroken worden vervangen door betonkeien. Dat is nodig, want op sommige plaatsen steken de kasseien aardig wat uit, elders heb je dan weer diepe putten. In het kader van de vergroening van de binnenstad worden ook bomen aangeplant op de hoeken van de Hendrik Serruyslaan, de Aartshertoginnestraat en de Christinastraat. De werken zullen bij gunstige weersomstandigheden ongeveer acht weken duren. De woningen blijven toegankelijk, maar garages zullen tijdelijk niet bereikbaar zijn. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk, doorgaand verkeer is niet toegelaten. Bewoners van de Jozef II-straat kunnen terecht bij parkeerbedrijf Indigo, in de Hendrik Serruyslaan 38, voor een gratis minderhinderkaart. Met zo'n kaart kan je tijdens de werken gratis parkeren op het openbaar domein en bewonersparkeerplaatsen. De Jozef II-straat is genoemd naar de Oostenrijkse keizer uit de 18de eeuw. (TVA)