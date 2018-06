Jozef II straat dag te vroeg afgesloten 30 juni 2018

02u43 1 Oostende Vanaf vandaag is het de bedoeling dat de twee oversteken waar auto's de Kapellestraat nog kunnen kruisen autovrij zijn. Aan de Jozef II straat gebeurde dat gisteren al, een dag te vroeg dus.

De Kapellestraat is al jaren voetgangersgebied, maar toch konden auto's de drukke stroom mensen nog op twee punten kruisen. Daar wil het stadsbestuur komaf mee maken. Er werden gisteren al hekkens geplaatst op het kruispunt met de Jozef II straat, een dag vroeger dan voorzien dus. Dat veroorzaakte enige chaos vanwege bestuurders die verrast waren dat de maatregel al vroeger dan gepland werd ingevoerd. Andere bestuurders negeerden dan weer gewoon de hekkens en reden toch door. De maatregel zal vanaf vandaag elke dag toegepast worden, en hopelijk ook gevolgd worden, van 10 tot 18 uur. Vóór 10 uur en na 18 uur wordt het verkeer er wél toegelaten. Ook op het kruispunt van de Kapellestraat met de Ooststraat is vanaf vandaag gesloten. Deze wijziging is permanent. In het gedeelte van de Ooststraat tussen de Kapellestraat en de Kerkstraat wordt tweerichtingsverkeer ingevoerd. Zo blijven alle woningen en garages te allen tijde bereikbaar. Een laatste aanpassing: de Ooststraat tussen de Kerkstraat en de Kaaistraat wijzigt ook van rijrichting. (LBB)