Jordan Lukaku ontsnapt door verjaring aan 16 maanden rijverbod voor 6 snelheidsovertredingen Siebe De Voogt

01 maart 2019

11u35 0 Oostende Profvoetballer Jordan Lukaku (24) is in de Brugse correctionele rechtbank ontsnapt aan de 16 maanden rijverbod die hij drie jaar geleden kreeg voor liefst 6 snelheidsovertredingen en het niet-inleveren van zijn rijbewijs. In beroep oordeelde de rechter dat de feiten intussen verjaard zijn.

Jordan Lukaku (24) reeg de voorbije jaren de veroordelingen voor de politierechtbank aaneen. Sinds hij KV Oostende verliet om in Italië te gaan voetballen bleef het stil rond de linkerflankspeler van Lazio Roma. Op 1 juli 2016 werd hij door de Brugse politierechter veroordeeld tot een maand rijverbod en 2.250 euro boete voor zes snelheidsovertredingen in het voorjaar van 2015. De toenmalige speler van KV Oostende werd onder meer op de E40 geflitst aan een snelheid van liefst 164 km/uur. Op 3 oktober 2016 kreeg hij opnieuw bij verstek 15 maanden rijverbod, omdat hij z’n rijbewijs niet had ingeleverd na een eerdere veroordeling.

Vorige zomer tekende de jongere broer van Romelu verzet aan tegen z’n straffen. De politierechter verklaarde dat verzet echter onontvankelijk, omdat de voetballer maanden voordien al op de hoogte zou geweest zijn van z’n vonnissen. Zijn advocate Judith Demeyer betwistte dat in beroep en kreeg vanmorgen gelijk van de Brugse beroepspolitierechter. Hij oordeelde dat het verzet wel degelijk ontvankelijk en op tijd aangetekend werd.

Het gevolg is dat de rechtbank opnieuw moest oordelen over de feiten, maar die zijn intussen al anderhalf jaar verjaard. Jordan Lukaku ontsnapt zo aan de 16 maanden die hij in eerste aanleg kreeg.