Jongsocialisten zijn fietsers op voetpad Spuikom beu 09 augustus 2018

02u39 0 Oostende De Oostendse jongsocialisten hebben zelf wegmarkeringen aangebracht op het voetpad langs de Spuikom om aan te geven dat fietsen er verboden is.

"Dat er een effectief fietsverbod is op deze plaats, daar valt vaak weinig van te merken. Daarom komen we met de jongsocialisten nu met een simpele oplossing om het symbool van 'verboden fietsers' op de weg te markeren", licht Nathan Blondé toe. "In eerste instantie dachten we aan een paaltje of wegversperring, maar daardoor zou het wandelpand voor rolstoelgebruikers minder toegankelijk worden en dat wilden we zeker vermijden. Daarom hebben we voor een sterk alternatief gekozen, elke 30 tot 50 meter de weg markeren met de boodschap dat het verboden is om op het voetpad te fietsen. Er hangen al enkele borden, maar daar wordt er snel voorbij gefietst. Voor de fietsers vallen de wegmarkeringen beter op. Daarom vragen we het stadsbestuur ook om deze markeringen permanent te plaatsen. In afwachting daarvan hebben we zelf al met krijtbussen enkele symbolen geplaatst." (LBB)