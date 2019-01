Jongeren zetten eigen klimaatmars op poten Scholieren willen donderdag actie voeren in Oostende Leen Belpaeme

20 januari 2019

18u48 0 Oostende Na de klimaatmars in Brussel hebben enkele Oostendse jongeren de handen in elkaar geslagen om een eigen mars te organiseren in Oostende op donderdag 24 januari. Het initiatief komt van Nathan Blondé, Lize De Buf en Noa Schoonbaert. Enkele scholen zouden al toegezegd hebben om aanwezig te zijn.

Tijdens de eerste klimaatmars vorige week daagden er 3.000 jongeren op in Brussel om op te komen voor hun toekomst. Deze week waren het er zelfs 12.500, waaronder ook een delegatie uit Oostende. “Het is duidelijk dat de jeugd begaan is met de toekomst van onze planeet en oproepen voor ambitieuze klimaatdoelstellingen. De opwarming moet onder de 1,5 graden Celsius blijven”, lichten initiatiefnemers Nathan Blondé (26), Lize De Buf (17) van Koninklijk Atheneum Centrum en Noa Schoonbaert (17) van het GO! Atheneum Pegasus toe. Ze krijgen organiserende steun van Aaron Ooms (30) die vanuit Curieus de mars in goede banen zal leiden.

Oostende onder water

Enkele weken geleden was Wim Lybaert te gast in het Petrus en Paulus West voor het programma De Klas. Daar liet hij de leerlingen zien wat het gevolg voor Oostende zou zijn mochten we toch boven die 1,5 graden zitten. Oostende onder water was het beeld dat de leerlingen te krijgen kregen. “Hallucinant maar een werkelijkheid die dichterbij komt. Daarom vinden we het belangrijk om de klimaatmars ook naar Oostende te brengen. Oostende zal snel de gevolgen van de klimaatopwarming beginnen te voelen. We zijn, met het opspuiten van de stranden, er nu eigenlijk al mee bezig, maar niet op een duurzame manier. Onze toekomst is in gevaar”, vertellen de jongeren.

De initiatiefnemers hopen op een grote opkomst. “Voor de Oostendse klimaatmars roepen we alle scholen op hun leerlingen toe te staan twee uur te brossen of om zelf met de volledige school af te komen. Enkele lagere scholen hebben ons al laten weten dat ze voltallig afkomen. Ook organisaties vragen we twee uur het werk neer te leggen en ons te vervoegen. Ze mogen in Brussel gerust weten dat wij in Oostende bezorgd zijn en concrete acties eisen. Onze planeet is onze toekomst en laten we daar samen voor strijden”, klinkt het strijdvaardig.

Er wordt om 10.30 uur afgesproken aan de grote klok van het Leopoldpark. Vandaar vertrekt de betoging voor een tocht van 2 kilometer richting het Petrus en Paulusplein. “We roepen alle Oostendenaars op, jong en oud, om samen burgerlijke ongehoorzaamheid te tonen en te strijden voor het klimaat.”