Jongeren willen meer danscafés en veiliger uitgaansbuurt in Oostende: schepen belooft actieplan Timmy Van Assche

11 april 2019

18u49 0 Oostende Jongeren willen graag meer danscafés en een veiligere uitgaansbuurt in Oostende. Dat blijkt uit een bevraging van het Forum Positief Uitgaan. Het veiligheidsgevoel gaat erop vooruit, maar kan nog beter, vooral in de Langestraat. Bevoegd schepen Maxim Donck (N-VA) kondigt een actieplan aan om beide punten aan te pakken.

Tijdens het forum, tussen 19 januari en 19 februari, werden 393 enquêtes werden afgenomen bij jongeren tussen 16 en 23 jaar. Met de bevraging wil het stadsbestuur jongeren informeren en sensibiliseren over veilig uitgaan. “Jongeren krijgen ook de kans om hun ervaringen te delen en mening te geven over wat goed is en wat beter kan in het Oostends uitgaansleven”, zegt Donck.

Te weinig clubs

Er werden drie tendensen waargenomen. Zo geven de bevraagde jongeren aan minder geïnteresseerd te zijn in cafés en jeugdhuizen, maar eerder in danscafés en clubs. Een algemene kritiek: Oostende telt te weinig dansgelegenheden. “Er dient meer variëteit aan events, acties en uitbatende zaken te komen”, leest de eerste conclusie. Voorts geven jongeren aan onvoldoende preventief geïnformeerd te zijn over de wetgeving rond alcohol, drugs en zelfs wapendracht. “Te veel mythes doen de ronde. In samenwerking met de politie werden zaken ontkracht en verduidelijkt, maar er is een dringende nood aan preventieve info in Oostendse scholen.” Derde en laatste punt: het veiligheidsgevoel gaat erop vooruit. “Jongeren voelen zich niet meer of minder veilig dan in andere steden. Het onveiligheidsgevoel situeert zich in straten en pleinen rond de Langestraat en wordt vooral veroorzaakt door onvoldoende verlichting, minder politie en de aanwezigheid van dronken personen.”

Actieplan

Schepen Donck wil met de resultaten aan de slag. “Uitgaan is een belangrijk onderdeel binnen de leefwereld van jongeren. In het bestuursakkoord hebben we niet zomaar ‘uitgaan’ een rol toebedeeld in het positieve imago van de stad. Dankzij de bevraging weten we heel duidelijk welke richting we uit moeten. Veiligheid nemen we zeer serieus. De aanwezigheid van de politie werpt haar vruchten af. Nu is het aan ons om de andere opmerkingen aan te pakken. Elke ouder moet zijn zoon of dochter met een goed gevoel kunnen laten uitgaan.” De bevraging blijft niet zonder gevolgen, belooft de schepen. “Er komt een actieplan om ‘nightlife’ in Oostende aan te zwengelen en hipper dan ooit te maken. Ik hoop één en ander binnen enkele maanden te kunnen presenteren en de eerste acties zouden er al moeten komen voor de zomer. Uitgaan hoort bij de troeven van Oostende en is bijgevolg onmisbaar.”