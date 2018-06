Jongeren uit Brussel en Aalst na festival op de vuist met Oostendaars in Leopoldpark 29 juni 2018

Enkele tientallen jongeren zijn woensdagavond met elkaar op de vuist gegaan tijdens en na het jongerenfestival School is Out in het Leopoldpark in Oostende. De politie spreekt van verschillende incidenten met jongeren uit middelbare scholen uit het Brusselse en Aalst die amok maakten met Oostendse jongeren. Twee jongeren uit Aalst belandden in de cel.





Tijdens het festival riep rapster Latifah al op om elkaar met rust te laten. "Er waren politiemensen in burger aanwezig en die kwamen enkele keren tussenbeide en probeerden de gemoederen te bedaren. De jongeren uit Aalst en Brussel, die met de trein waren gekomen, hadden daar weinig oren naar. Na het festival bleven ze hangen in het park en kwam het opnieuw tot confrontaties met Oostendse jongeren. Er ontstond een kat-en-muisspel met de politie. Er was geen massale vechtpartij, wel verschillende incidenten", zegt Carlo Smits van de lokale politie Oostende. De politie riep versterking op en dreef de groep amokmakers onder lichte dwang naar het station om ze naar huis te sturen. "Onderweg naar het station kwam het nog enkele keren tot opstootjes. Van de amokmakers werden uiteindelijk twee jongeren uit Aalst bestuurlijk opgepakt en in de cel gestopt", zegt Smits. Gewonden onder de jongeren vielen er niet. Er werden wel enkele fietsen van bezoekers van het festival beschadigd. (BBO)