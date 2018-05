Jongeren riskeren cel voor afpersing van minderjarigen 30 mei 2018

Drie jongeren uit het Brusselse riskeren tot 40 maanden voor het afpersen van enkele minderjarigen in Oostende. Ze zakten op 19 juli vorig jaar met de trein af naar Oostende. "Hun enige doel was een moderne vorm van struikroverij. Ze omsingelden enkele minderjarigen in de Romestraat en op de Zeedijk en ze dwongen hen hun geld of gsm af te geven." Slechts een van de drie jongeren kwam gisterenmorgen naar de rechtbank. Hij riskeert 40 maanden cel. De twee broers die lieten verstek gaan, riskeren drie jaar. Uitspraak op 14 juni. (SDVO)