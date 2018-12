Jongeren opgepakt na vechtpartij op lijnbus BBO

30 december 2018

19u23 0 Oostende Een buschauffeur diende zondag rond 14 uur de politie te bellen omdat enkele jongeren met mekaar op de vuist gingen op een bus van De Lijn in Zandvoorde bij Oostende.

Het amok op de lijnbus was al even aan de gang toen de buschauffeur zijn voertuig aan de kant zette in de Zandvoordedorpstraat in Zandvoorde. De politie kon de jongeren uit elkaar halen. Volgens commissaris Katrien Jonckheere waren enkelen onder hen lichtgewond en werden ze overgebracht naar het commissariaat voor verhoor. De lijnbus raakte niet beschadigd en ook derden bleven ongedeerd.