Jongeren herstellen fietsen van hun medeleerlingen Leen Belpaeme

30 januari 2019

16u10 0 Oostende Vijf leerlingen uit de richting ‘fietsmecanicien’ van het Ensorinstituut gaan fietsen van hun medeleerlingen herstellen.

Voor heel wat leerlingen uit het secundair onderwijs is de fiets het vervoersmiddel bij uitstek om de verplaatsing van en naar school. Bij de dienst Onderwijs van de stad viel het weliswaar op dat heel wat fietsen niet in orde zijn. Ze werken daarom samen met het Centrum Deeltijds Onderwijs van het Ensorinstituut die beschikt over een richting Fietsmecanicien. “De leerlingen zullen vier dinsdagen de fietsen van het medeleerlingen op de site de box in de Schapenstraat controleren en indien nodig de verlichting, remmen, bel en reflectoren laten herstellen”, vertelt schepen van Onderwijs Natacha Waldmann (Groen). Voor de leerlingen is het een nuttige praktijkervaring. “We hebben fors geïnvesteerd in de opleiding. Er zijn momenteel vijf leerlingen, maar dat aantal zal zeker stijgen met het belang van fietsen binnen het huidige klimaatbesef. We hebben alles in huis om de fietsen te herstellen, maar we kunnen ook gemakkelijk ter plaatse gaan”, vertelt coördinator Nicole Blomme.

De stad ondersteunt het proefproject. “We voorzien een budget voor de aankoop van het klein materiaal dat noodzakelijk is om de herstellingen uit te voeren”, zegt schepen Björn Anseeuw (N-VA). Het proefproject wordt in maart geëvalueerd en kan daarna uitgebreid worden naar andere geïnteresseerde scholen.