Jongeren gooien bommetjes naar Lijnbussen 02u38 0

De politie van Oostende kwam zondag rond 15.30 uur tussenbeide na een melding over een groepje jongeren die bommetjes aan het gooien waren naar Lijnbussen in de Leopold III-laan in Oostende. Een politiepatrouille controleerde de jongeren en fouilleerde hen. Ze kregen uiteindelijk een bolwassing en er werd een proces-verbaal opgesteld. (BBO)