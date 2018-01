Jongeren demonstreren duaal leren MINISTER VAN ONDERWIJS HILDE CREVITS OP BEZOEK BIJ DAIKIN LEEN BELPAEME

02u47 0 LBB Brent en Owen tonen wat ze allemaal leren aan minister Hilde Crevits. Ook Frans Hoorelbeke, voorzitter van Daikin Europe kijkt mee. Oostende Brent Caroen en Owen Verhaeghe volgen op maandag afwisselend les in de Oostendse Daikin en Metagenics. Het systeem heet duaal leren en Petrus en Paulus West, het voormalige VTI, neemt deel aan het pilootproject. Op die manier worden de banden tussen onderwijs en de bedrijfswereld verder aangehaald. Owen en Brent toonden gisteren aan Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de vele voordelen van het systeem.

Brent (16) en Owen (17) mochten gisteren de minister ontvangen in Daikin Europe. Hilde Crevits vraagt of de jongens liever les volgen in het bedrijf of op school. Brent zijn enthousiasme hoeft weinig uitleg. Ook zijn mama is lovend als de minister haar vraagt of Brent het goed doet. "Hij is open gebloeid sinds hij deze richting volgt. Hij vertelt over wat hij geleerd heeft en dat deed hij vroeger eigenlijk nooit." Vandaag zijn er nog maar 48 leerlingen ingestapt in het proefproject rond duaal leren in de richting Elektromechanische Technieken in vier scholen in Vlaanderen, waarvan twee leerlingen bij Petrus en Paulus West in Oostende. Vanaf 2019 wordt het een volwaardige manier van leren. "Er wordt vaak gedacht aan deeltijds onderwijs, maar dat is het niet. De leerlingen komen om te leren naar de bedrijf. De tijd van hokjes is voorbij, het bedrijf is de vriend en niet de vijand", licht Peter Demuynck, algemeen directeur van Agoria Vlaanderen, trekker binnen het project toe.





Theorie en praktijk

De nieuwe leervorm heeft de nodige voordelen. "De theorie van op school wordt hier in de praktijk getoond en daardoor begrijp ik het ook beter", vertelt Brent. "Op deze manier leren we de werkelijkheid van een bedrijf kennen. De machines zijn tien keer groter en veel moderner. We leren ook al de mensen kennen en we zijn zeker dat we een mooie job zullen hebben als we afstuderen", zegt Owen. Beide jongeren, die nu in het vijfde middelbaar zitten, willen graag na hun middelbaar in één van de twee bedrijven aan de slag.





Ook de school en de bedrijven zien verschillende voordelen. "Onze leerlingen kunnen les volgen met moderne machines waar wij als school niet in kunnen investeren. Daarnaast krijg je gemotiveerde leerlingen", vertelt directeur van Petrus en Paulus West Frank Travers. Frans Hoorelbeke, voorzitter van Daikin Europe, ziet vooral goed opgeleide jongeren.





"We hadden voordien al een tamelijk goede samenwerking met het VTI, maar het onderwijs was niet altijd op de hoogte van de vragen van de industrie. Die twee zijn nu beter op elkaar afgestemd", aldus Hoorelbeke. En de minister wil duaal leren mee helpen promoten. "Ik was ongelukkig om te lezen dat minder jongeren voor een technische opleiding kiezen. Ze hebben nochtans veel kans op een mooie job met een goed loon. Het is goed dat bedrijven als Daikin en Metagenics mee pionier willen zijn binnen dit project en daar ook in mee willen investeren", zegt Crevits.