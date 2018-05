Jongeren betrapt bij stelen van... lege bakken bier 19 mei 2018

02u39 3

De politie werd gisteren rond 14 uur opgeroepen nadat een getuige een zestal jongeren had betrapt op het stelen van enkele lege bakken bier. Dat gebeurde aan de Steense Dijk in Oostende, in de omgeving van het voetbalterrein aan het Oud Vliegveld. De jongeren gebruikten twee winkelkarren van Colruyt. Toen ze werden betrapt, namen ze de benen. (BBO)