Jongen (15) aangereden op zebrapad, bestuurder pleegt vluchtmisdrijf BBO

11 januari 2019

19u20 0 Oostende Een 15-jarige jongen uit Bredene is donderdag het slachtoffer geworden van een verkeersongeval met vluchtmisdrijf. De jongeman raakte lichtgewond. De politie probeert de dader op te sporen.

Het ongeval gebeurde rond 16.40 uur bij het Vuurkruisenplein in Oostende. De jongen was van school onderweg naar huis en werd opgeschept tijdens het oversteken op een zebrapad. De bestuurder reed verder zonder te stoppen. Het slachtoffer kwam er uiteindelijk met enkele lichte verwondingen vanaf. Volgens Carlo Smits van de politie van Oostende is er een onderzoek lopende naar de bestuurder. Camerabeelden uit de buurt en gegevens van de ANPR-camera’s worden onderzocht.