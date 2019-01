Jongeman (21) riskeert 13 jaar cel voor twee gewapende overvallen op supermarkten: dader verzamelde in verleden al 13 jaar aan celstraffen Siebe De Voogt

07 januari 2019

14u46 0 Oostende Een amper 21-jarige man uit Tienen hangt 13 jaar cel boven het hoofd voor gewapende overvallen op de Aldi in Leuven en Gamma in Oostende. Ondanks z’n jonge leeftijd heeft Ayoub A. momenteel al celstraffen openstaan tot 2027. “Ik ben beschaamd om hier te staan, maar dat neemt de schade bij de slachtoffers niet weg”, betuigde hij z’n spijt.

Ayoub A. (21) uit Tienen blijkt op jonge leeftijd al een ware beroepscrimineel te zijn, leert een snelle blik op z’n strafblad. In 2015 kreeg hij in Antwerpen 60 maanden cel voor gewapende overvallen op een Game Mania, een Total-tankstation, een apotheek en een poging op een Aldi-filiaal. Hij was op het moment van de feiten nog 17, maar werd als volwassene berecht. Een jaar later kreeg A. in Leuven 6 jaar cel voor onder meer z’n aandeel bij de zware overval op de Albert Heijn langs de Vaartkom in Leuven. Tien werknemers werden daarbij twee uur lang gegijzeld. Z’n laatste celstraf kreeg Ayoub A. in 2017: 2 jaar cel met uitstel.

13 jaar cel gevraagd

Alles bijeen geteld verzamelde de jonge Tienenaar op vandaag 13 jaar cel. Nu dreigt hij dat aantal verdubbeld te zien, want het openbaar ministerie vorderde maandagvoormiddag in de Brugse rechtbank nog eens 13 jaar gevangenis voor twee gewapende overvallen in Oostende en Leuven. Ayoub A. was op 18 juni vrij onder elektronisch toezicht, maar knipte z’n enkelband door. Op 18 juni pleegde hij opnieuw een overval op de Aldi langs de J.P. Minckelerstraat in Leuven. Op camerabeelden was te zien hoe hij met een bromfiets de parking opreed en het personeel bedreigde met een pistool. A. was duidelijk herkenbaar, want had enkel een petje op. Hij nam uiteindelijk de vlucht met duizenden euro’s. Omdat hij vreesde dat de politie hem op de hielen zat, dook A. onder in een hotelletje aan de kust. Samen met een kompaan pleegde hij op 29 juni een gewapende overval op de Gamma in Oostende. Ze zetten een werknemer kort voor openingstijd een pistool tegen het hoofd, toen die het alarm gedesactiveerd had. Samen met de man wachtten ze z’n collega op die de sleutel van de kluis bij haar had.

Amateuristisch

Uiteindelijk namen de twee overvallers de vlucht met 10.000 euro en een gsm van één van de personeelsleden. A. bleef de gsm gebruiken en kon zo samen met z’n kompaan door de politie gelokaliseerd worden. “Het toont meteen hoe amateuristisch ze bij de overvallen te werk gingen”, pleitte z’n advocaat Jelle Dejaegher. “Mijn cliënt is geen gewetensloos monster. Hij belandde opnieuw in een verkeerd milieu na een dispuut met z’n werkgever die hem niet wilde betalen en bouwde gokschulden op. Om die af te kunnen betalen, had hij snel geld nodig.” Vier werknemers van de Aldi en Gamma stellen zich burgerlijke partij en vragen in totaal 14.000 euro schadevergoeding. “Ik ben van werk moeten veranderen, want zie de beelden nog steeds voor m’n ogen”, getuigt een voormalig personeelslid van de Aldi. “Ik durf niet meer alleen op straat en heb nog steeds psychologische begeleiding nodig.”

Verontschuldigingen

Ayoub A. bood tijdens de zitting zijn verontschuldigingen aan bij de vrouw en z’n andere slachtoffers. “Ik ben beschaamd om hier te staan, maar dat neemt de schade bij jullie niet weg”, richtte hij zich tot hen. “Ik ben bereid jullie te vergoeden, ook al zal dat niet al het leed wegnemen.” Alex R. (22) uit Leuven staat terecht als de tweede overvaller van de Gamma in Oostende. Hij is een vriend van A. en hangt 5 jaar cel boven het hoofd. Met de overval beweert hij echter niets te maken te hebben. “De eerste werknemer herkende hem enkel op basis van z’n ogen”, aldus zijn advocaat Nick Verstraete. “Diens vrouwelijke collega identificeerde mijn cliënt zelfs helemaal niet. Er stonden inderdaad foto’s van de voorverkenning op zijn gsm, maar die werd zonder zijn medeweten gebruikt door de andere beklaagde.” Uitspraak op 4 februari.