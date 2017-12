Jonge vandalen in wassalon 02u39 0

In de Langestraat hebben vier jongeren gisterenmorgen lelijk huisgehouden in wassalon Ter Weide. Drie meisjes en één jongen kwamen rond 10.30 uur het salon binnengestapt. Ze brachten binnen verschillende beschadigingen aan en namen daarna de benen. De politie kwam ter plaatse en is een onderzoek gestart. Er zijn camerabeelden van de vandalenstreken. Van de daders was gisterenavond nog geen spoor. (SDVO)